Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Karadeniz'deki etkili rüzgar balık avcılığını olumsuz etkiledi

        Karadeniz'de iki gündür sert esen rüzgar nedeniyle Sinop'ta balıkçılar denize açılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 12:14 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'deki etkili rüzgar balık avcılığını olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karadeniz'de iki gündür sert esen rüzgar nedeniyle Sinop'ta balıkçılar denize açılamadı.

        Bölgede doğu yönünden esen ve saatteki hızı 30 kilometreye ulaşan rüzgar, balık avcılığını olumsuz etkiledi.

        Avcılık yapmak için Türkiye'nin farklı kentlerinden Sinop'a gelen çok sayıda balıkçı teknesi de rüzgar nedeniyle iki gündür kent limanındaki bekleyişlerini sürdürüyor.

        Rüzgarın sona ermesini bekleyen balıkçılar, ağların ve teknelerinin onarımını yapıyor.

        Uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı gemiler de rüzgar nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Ozan Elektronik soruşturmasında yeni operasyon
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        ABD'de hükümetin kapalı olması uçuşları etkiledi!
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        "Korkaklık, eyyam, skandal!"
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        Başından vurulup öldü! Gözaltılar var... Evde silahlı çatışma!
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        "Yapılandırma vergi uyumunu bozuyor"
        'Jön' tartışması hortladı
        'Jön' tartışması hortladı

        Benzer Haberler

        Sinop'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Gerze Kaymakamı Büyüker'den şehit ailesine ziyaret
        Gerze Kaymakamı Büyüker'den şehit ailesine ziyaret
        Sinop'ta kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalandı
        Sinop'ta kaçakçılık operasyonunda bir kişi yakalandı
        Sinop'ta evinde düşerek yaralanan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
        Sinop'ta evinde düşerek yaralanan yaşlı kadını itfaiye kurtardı
        Sinop'ta öğrenciler bağımlılığa karşı sanat ve sporla buluşturuluyor
        Sinop'ta öğrenciler bağımlılığa karşı sanat ve sporla buluşturuluyor
        Boyabat'ta OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı
        Boyabat'ta OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı