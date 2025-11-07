Karadeniz'deki etkili rüzgar balık avcılığını olumsuz etkiledi

Uluslararası yük taşımacılığı yapan bazı gemiler de rüzgar nedeniyle Sinop'un doğal limanına demirledi.

Rüzgarın sona ermesini bekleyen balıkçılar, ağların ve teknelerinin onarımını yapıyor.

Avcılık yapmak için Türkiye'nin farklı kentlerinden Sinop'a gelen çok sayıda balıkçı teknesi de rüzgar nedeniyle iki gündür kent limanındaki bekleyişlerini sürdürüyor.

