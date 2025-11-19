Sinop'ta dalgıçlar lösemiyle mücadeleye denizde açtıkları pankartla destek verdi

Sinop'ta dalgıçlar, lösemiyle mücadele eden çocuklara umut olmak ve hastalığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla denizde pankart açtı.

LÖSEV Samsun Ofisi bünyesinde oluşturulan FAYDA ekibince Sinop'un Karakum sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO) Sualtı Teknolojisi Programı'nda dalgıçlık eğitimi alan öğrenciler tarafından su altında "Biz Kazanacağız" yazılı pankart açıldı.

Lösemiyle mücadele eden çocuklara umut olmak ve hastalığa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte ayrıca, "Mutlu gelecek için mutlu çocuklar" vurgusu yapıldı.

Sinop Üniversitesi MYO Sualtı Teknolojisi Programı'nda görevli Doç. Dr. Dilek Şahin, üniversite olarak lösemiyle mücadele eden çocuklara destek olmak için anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyledi.

LÖSEV'in her zaman destekçisi olduklarını vurgulayan Şahin, "Hepimizi heyecanlandıran bir çalışma oldu. Umarım hiçbir çocuk hastalanmaz, bütün çocuklar mutlu olur. Biz de onlara bu yolda birazcık umut olabildik ise ne mutlu bize." dedi.