        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Her yerinden tarih fışkıran Sinop'ta tarihi eserler titizlikle çıkarılıyor

        GÖKHAN GÜÇÜKLÜOĞLU - Sinop'ta inşaat kazıları esnasında rastlanan tarihi eserler, konservasyon (kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin bozulmadan korunması) işlemlerinin ardından kentteki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenerek geleceğe aktarılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 12:28 Güncelleme: 01.12.2025 - 12:28
        Tarih boyunca birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapan Sinop'ta tarihi öneme sahip kültürel mirasların gün yüzüne çıkarılarak gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Büyük bölümü sit alanı olan şehir merkezinde yapılaşma sürecinin yoğunlaştığı 1921 yılından bu yana temel hafriyatlarından çıkan tarihi eserler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde görevli arkeologlar tarafından yapılan titiz çalışmanın ardından 1970 yılında açılan müzede sergileniyor.

        13 bini aşkın tarihi öneme sahip eserin sergilendiği müzede, bu eserlerin yüzde 70'e yakını ise inşaat ve altyapı çalışmaları sırasında çıkarılarak turizme kazandırıldı.

        Söz konusu kazılarda ulaşılan ve restoratörlerce konservasyon süreçleri tamamlanan Helenistik, Osmanlı, Selçuklu, Roma ve Bizans dönemlerine ait mozaik, geyik parçalayan aslanlar grubu heykeli, üç kulplu antik Greek kabı, mezar stelleri, lahitler ve amforalar (iki kulplu geniş testi) gibi binlerce eser, Arkeoloji Müzesi'nde tarih meraklılarıyla buluşturuluyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Güzel, AA muhabirine, Sinop'un birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti.

        "Sinop kent merkezinin yüzde 80'i üçüncü derece arkeolojik sit alanı." diyen Güzel, arkeolojik sit alanı olan bölgelerde yapılacak inşaat çalışmaları için önceden müdürlüklerine başvuru yapılması gerektiğini vurguladı.

        Güzel, daha sonraki süreçte ise buralardaki sondaj çalışmalarının yine müze görevlilerinin nezaretinde yapıldığını dile getirdi.

        Söz konusu çalışmalar sırasında herhangi bir bulguya rastlanılması durumunda Koruma Kurulunun kararına göre sürecin şekillendiğini anlatan Güzel, "Buralardaki buluntular öncelikle Müze Müdürlüğümüze teslim ediliyor. Restoratörümüz öncelikle konservasyon işlemini gerçekleştiriyor. Eserin niteliği belirleniyor." dedi.

        - "Temel amacımız Sinop'un değerlerinin gelecek nesillere aktarılması"

        Konservasyonu tamamlanan eserlerin daha sonra komisyonca farklı kriterle değerlendirilerek müzeye kazandırıldığını belirten Güzel, şöyle konuştu:

        "Buradaki temel amacımız taşınmaz kültür varlığının hem korunması hem sergilenmesi. Sinop'un değerlerinin gelecek nesillere aktarılması. Kültür varlıklarımız bizim için çok önemli. Elbette koruma ve kullandırtma dengesini gözeterek bu süreçlerin yürütülmesi lazım. Bu noktada da azami gayret gösteriyoruz. Eğer sondaj kazısı sırasında taşınmaz kültür varlığı niteliği, yoğunluğu fazlaysa Bakanlığımız tarafından kurtarma kazısı çalışması başlatılıyor. Eğer değilse zaten süreç normal şekilde devam eder."

        Kazılarda daha çok Helenistik, Osmanlı ve Roma dönemlerine ait eserlere rastlanıldığına işaret eden Güzel, "Şu an Arkeoloji Müzesi'nde bu şekliyle bulunan eserlerden çok sayıda teşhir edilen eser var. En son Medusa heykeli teşhir edilebilir hale getirilecek, konservasyon çalışmaları devam ediyor. Eserlerimizi Arkeoloji Müzemizde teşhir ediyoruz." diye konuştu.

        Fatih Güzel, kazılarda ortaya çıkarılan taşınmaz kültür varlıklarının ise bulundukları yerde koruma altına alınarak, gerekli projelendirme çalışmalarının ardından aynı yerde sergilendiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

