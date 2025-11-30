Sinop'ta Rus donanması baskınında şehit düşen askerler anıldı

Günün anlam ve önemine yönelik yapılan konuşmaların ardından şiirlerin okunduğu tören, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle son buldu.

Ardından askerler tarafından saygı atışı yapılarak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Sinop Deniz Şehitliğinde düzenlenen anma töreni, Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Aysun Özsönmez'in Şehitler Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.