        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Sinop'ta partililerle buluştu

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sinop'ta partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 17:29 Güncelleme: 29.11.2025 - 17:29
        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Sinop'ta partililerle buluştu
        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sinop’ta partililerle bir araya geldi.

        Partisinin Sinop İl Başkanlığı açılışına katılmak üzere kente gelen Ağıralioğlu, ilk olarak esnaf ziyaretinde bulundu.

        Daha sonra kentteki bir düğün salonunda partililerle buluşan Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, parti teşkilatları olarak yapılacak ilk seçime hazır olduklarını söyledi.

        İktidar yürüyüşüne başladıklarını ve emin adımlarla yollarına devam ettiklerini ifade eden Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

        “Bizim iktidarımızda meclisin bütçe hakkı olacak. Mülakat kalkacak, kaldırılacak. Kademeli emeklilikten tutun da kendi hissesine düşenle geçinemeyen dar gelirli zor durumda olan insanımıza kadar memleketin bütün ücret dengesi yeniden planlanacak. Tarım ve hayvancılık kendi kaynaklarıyla ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak şekilde yeniden desteklenecek, programlandırılacak.”

        Ağıralioğlu, konuşmasının ardından kent merkezinde bulunan parti binasının açılış kurdelesini kesti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

