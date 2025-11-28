Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta 1853'teki Rus donanması baskınında şehit düşen askerler için mevlit okutuldu

        Sinop'ta,30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit düşen askerler için mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 15:12 Güncelleme: 28.11.2025 - 15:12
        Sinop'ta 1853'teki Rus donanması baskınında şehit düşen askerler için mevlit okutuldu
        Sinop’ta,30 Kasım 1853’teki Rus donanması baskınında şehit düşen askerler için mevlit programı düzenlendi.

        Deniz Şehitleri Hacı Ömer Camisi’nde düzenlenen programda, şehitler için dua edildi, ardından katılımcılara lokma ikram edildi.

        Katılımcılar daha sonra cami bahçesinde açılan ve 1853’teki Rus donanması baskınının resmedildiği tabloların yer aldığı sergiyi gezdi.

        Programa, Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, belediye başkan yardımcıları Hikmet Karaduman ve Aysun Özsönmez ile siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

