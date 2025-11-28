Sinop'ta 1853'teki Rus donanması baskınında şehit düşen askerler için mevlit okutuldu

Programa, Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel, belediye başkan yardımcıları Hikmet Karaduman ve Aysun Özsönmez ile siyasi parti temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Katılımcılar daha sonra cami bahçesinde açılan ve 1853’teki Rus donanması baskınının resmedildiği tabloların yer aldığı sergiyi gezdi.

