        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Türkeli'de su kanalına devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin devrildiği kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 14:27 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:27
        Türkeli'de su kanalına devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı
        Sinop’un Türkeli ilçesinde otomobilin devrildiği kazada bir kişi yaralandı.

        M.T. idaresindeki 57 HA 279 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Karabey köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan F.T. sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

