Türkeli'de su kanalına devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin devrildiği kazada bir kişi yaralandı.
M.T. idaresindeki 57 HA 279 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Karabey köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan F.T. sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
