Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 23:07 Güncelleme: 27.11.2025 - 23:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kente uyuşturucu madde naklederek satışa sundukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere ait bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda bir araçta ve adreslerde yapılan aramada, 936 gram uyuşturucu madde, 18 uyuşturucu hap, hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa 14. Leo ile bir arada
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Bina yıkımında gerçek ortaya çıktı
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        Zaman aşımına 5 ay kala çözüldü! Kayıp öğretmeni öğrencisi genç kız öldürdü!
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        "Ukrayna yönetimi meşruiyetini kaybetti"
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Beşiktaş'ta gözler ara transferde!
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Bakan Tunç ve AK Partili Güler'den 11.Yargı Paketi açıklaması
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        F.Bahçe-G.Saray derbisinin hakemi belli oldu!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor

        Benzer Haberler

        Bahçede plastik kablo yaktı, ekipleri harekete geçirdi
        Bahçede plastik kablo yaktı, ekipleri harekete geçirdi
        Sinop trafiğine akıllı çözüm
        Sinop trafiğine akıllı çözüm
        Sinop'ta dere taşkınları tedirgin ediyor
        Sinop'ta dere taşkınları tedirgin ediyor
        Dükkanında saldırıya uğrayan berber: Azmettiriciler hala dışarda
        Dükkanında saldırıya uğrayan berber: Azmettiriciler hala dışarda
        Balina Aydın, Gerze'de çocuklarla buluştu
        Balina Aydın, Gerze'de çocuklarla buluştu
        Sinop'ta "Balina Aydın" belgeseli gösterime sunuldu
        Sinop'ta "Balina Aydın" belgeseli gösterime sunuldu