        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta "Balina Aydın" belgeseli gösterime sunuldu

        Sinop Üniversitesi Film Yapım ve Dijital Medya Öğrenci Kulübü tarafından hazırlanan "Balina Aydın" belgeseli Gerze ilçesinde izleyiciyle buluştu.

        Giriş: 27.11.2025 - 14:36 Güncelleme: 27.11.2025 - 14:36
        Sinop'ta "Balina Aydın" belgeseli gösterime sunuldu
        Sinop Üniversitesi Film Yapım ve Dijital Medya Öğrenci Kulübü tarafından hazırlanan "Balina Aydın" belgeseli Gerze ilçesinde izleyiciyle buluştu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında hazırlanan belgeselin gösterimi Gerze Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Gerze kıyılarında 1992 yılında görülen ve uzun süre bölgeden ayrılmayarak halkın sevgisini kazanan beyaz balina "Aydın"ın hikayesini anlatan, yapay zeka destekli tekniklerle hazırlanan belgesel, özellikle çocukların beğenisini kazandı.

        Gösterimin ardından çocuklara "Balina Aydın" temalı boyama dergileri dağıtıldı.

        Çocukların eğlenceli vakit geçirdiği program sonunda Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker tarafından projeye katkı sunan Sinop Üniversitesi Film Yapım ve Dijital Medya öğrencilerine teşekkür ve başarı belgesi takdim edildi.

        Programa, İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Göl, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

