Sinop'ta "Balina Aydın" belgeseli gösterime sunuldu

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Burak Hayrettin Doğansoy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ahmet Göl, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Çocukların eğlenceli vakit geçirdiği program sonunda Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker tarafından projeye katkı sunan Sinop Üniversitesi Film Yapım ve Dijital Medya öğrencilerine teşekkür ve başarı belgesi takdim edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında hazırlanan belgeselin gösterimi Gerze Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda yapıldı.

Sinop Üniversitesi Film Yapım ve Dijital Medya Öğrenci Kulübü tarafından hazırlanan "Balina Aydın" belgeseli Gerze ilçesinde izleyiciyle buluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.