Boyabat'ta SMA TİP-1 hastası Çelik için kermes düzenlendi

Sinop'un Boyabat ilçesinde SMA TİP-1 hastası Uras Çağrı Çelik yararına kermes düzenlendi.



Boyabat Belediyesi tarafından Beyazıt Camisi önünde gerçekleştirilen kermeste, hayırsever vatandaşlarca hazırlanan yiyecek ve içecekler satışa sunuldu.



Boyabat Belediye Başkanı Hasan Kara, beraberinde Başkan Yardımcısı Ayşenur Türkmen ve diğer ilgililerle kermesi ziyaret ederek alışveriş yaptı.



Kara, Uras için ellerinden gelen bütün desteği sağlamaya devam ettiklerini söyledi.



Boyabat halkının da kermese yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Kara, "SMA TİP-1 teşhisi konulan Uras Çağrı bebek için üzerimize düşen görevi yerine getirmek için buradayız. Belediyemizdeki arkadaşlarımız çok güzel bir çalışma gerçekleştirmiş. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.







