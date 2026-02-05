Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Türkeli'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 13:26 Güncelleme: 05.02.2026 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkeli'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Türkeli ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        S.A. idaresindeki kamyon, Gemiyanı Mahallesi’nde kavşakta E.T.G'nin kullandığı 57 ACB 645 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü E.T.G. sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Karısını öldürüp başında ağlamıştı! Sır perdesi aralandı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        Süresiz nafakada düzenleme yolda: Kaldırılacak mı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!

        Benzer Haberler

        Sinopspor'da kaleye takviye
        Sinopspor'da kaleye takviye
        Sinop'ta yapay zekâ temelli eğitim programı
        Sinop'ta yapay zekâ temelli eğitim programı
        Sinop'ta fırtına nedeniyle yüksek dalgalar oluştu
        Sinop'ta fırtına nedeniyle yüksek dalgalar oluştu
        Türkeli'de "Bayrak Sevgisi" temalı program düzenlendi
        Türkeli'de "Bayrak Sevgisi" temalı program düzenlendi
        Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
        Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
        Sinop'ta Dünya Kanser Günü farkındalık etkinliği
        Sinop'ta Dünya Kanser Günü farkındalık etkinliği