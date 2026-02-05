Türkeli'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde kamyon ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
S.A. idaresindeki kamyon, Gemiyanı Mahallesi’nde kavşakta E.T.G'nin kullandığı 57 ACB 645 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü E.T.G. sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
