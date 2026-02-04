Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Türkeli'de "Bayrak Sevgisi" temalı program düzenlendi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde "Bayrak Sevgisi" temalı program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 14:44 Güncelleme: 04.02.2026 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkeli'de "Bayrak Sevgisi" temalı program düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Türkeli ilçesinde "Bayrak Sevgisi" temalı program düzenlendi.

        Helaldı İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen programa, Kaymakam Muhammed Cezmi Kandemir, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve kurum amirleri katıldı.

        Programda öğrenciler tarafından hazırlanan "Bayrak Sevgisi" temalı gösteri sunuldu.

        Etkinliğin ardından Kaymakam Kandemir ve Belediye Başkanı Şahin, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        İki kardeşi ayıran kaza... Büyük acı!
        İki kardeşi ayıran kaza... Büyük acı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!
        İki kamyonet çarpıştı! Kaldırımdaki genç kadın öldü!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?

        Benzer Haberler

        Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
        Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı
        Sinop'ta Dünya Kanser Günü farkındalık etkinliği
        Sinop'ta Dünya Kanser Günü farkındalık etkinliği
        Sinop'ta kan bağışı etkinliği
        Sinop'ta kan bağışı etkinliği
        Sinop'ta köyler sis manzarasıyla görüntülendi
        Sinop'ta köyler sis manzarasıyla görüntülendi
        Sinop'ta jandarmadan okul çevrelerinde huzur ve güven uygulaması
        Sinop'ta jandarmadan okul çevrelerinde huzur ve güven uygulaması
        Sinop'ta imece usulüyle mezarlıklar temizlendi
        Sinop'ta imece usulüyle mezarlıklar temizlendi