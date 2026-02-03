Sinop'ta köyler sis manzarasıyla görüntülendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde bazı köyler ve ilçe merkezi sis bulutları arasında görüntülendi. Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü bölgede, Türkeli ilçesinde sis bulutları oluştu. Sis nedeniyle ilçe merkezi ve çevre köylerde görülen sis bulutları dronla görüntülendi. Sis, zaman zaman ilçe merkezinde görüş mesafesini düşürdü.

