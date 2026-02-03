Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri Haberleri

        Boyabat'ta pazar esnafına sıcak çorba ikramında bulunuldu

        Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye ekipleri tarafından pazar esnafına sıcak çorba ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 07:04 Güncelleme: 03.02.2026 - 07:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta pazar esnafına sıcak çorba ikramında bulunuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye ekipleri tarafından pazar esnafına sıcak çorba ikramında bulunuldu.

        Ekipler, pazaryerinde tezgah kuran esnafların yanı sıra pazara alışverişe gelen vatandaşlara da çorba dağıtımı yaptı.

        Zabıta Müdürü Şükrü Kocabaş, belediye olarak her sene kış sezonunda esnaflara sıcak çorba ikramı yaptıklarını söyledi.

        Boyabat Belediyesi olarak her zaman esnafların yanında olduklarını vurgulayan Kocabaş, şöyle konuştu:

        "Soğuk havalarda içleri ısıtan bu hizmetimiz, halkımızın dayanışma ve paylaşma kültürünün güzel bir örneğidir. Boyabat Belediyesi olarak esnaf ve vatandaşlarla gönül bağını güçlendiren bu tür sosyal destek uygulamalarımız devam edecektir. Amacımız birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
        "Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak"
        "Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak"
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        Çifte cinayet! Sebebi belli oldu, bir kişi tutuklandı
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        İran basını: Pezeşkiyan müzakere talimatı verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe'den Kocaeli'de duble!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe’den 20 yıl sonra ilk!
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Suriye güvenlik güçleri Haseke'de
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Sinop'ta korkutan yangın
        Sinop'ta korkutan yangın
        Sinop'ta eğitime 620 milyon TL'lik yatırım
        Sinop'ta eğitime 620 milyon TL'lik yatırım
        Gerze'de köylerin altyapısı güçlendirildi
        Gerze'de köylerin altyapısı güçlendirildi
        Sinop'ta uluslararası öğrencilerin kar keyfi
        Sinop'ta uluslararası öğrencilerin kar keyfi
        Mübadelenin 103. yılı Sinop'ta anıldı
        Mübadelenin 103. yılı Sinop'ta anıldı
        Sinop'ta kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı
        Sinop'ta kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı