Sinop'ta fırtına nedeniyle yüksek dalgalar oluştu

Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle Sinop sahilinde yüksek dalgalar oluştu. Doğudan esen ve saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan rüzgar, kent sahilinde etkili oldu. Metrelerce yükseklikte dalgaların oluştuğu kentte, balıkçılar da denize açılamadı. Dalgalar nedeniyle İskele Meydanı'nda su birikintileri oluştu.

