Türkeli'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. R.Ö. idaresindeki 57 HB 240 plakalı otomobil, Hamamlı köyü Madan Göğnü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobildeki E.Ö. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.