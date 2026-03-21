Sinop'ta otomobilin uçuruma devrildiği kazada 7 kişi yaralandı

Sinop’un Türkeli ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Selahattin Özdemir idaresindeki 57 ACR 806 otomobil, ilçeye bağlı Satı köyü Çınar Mahallesi’nde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrildi. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve jandarma ekiplerince yaralı olarak uçurumdan çıkarılan sürücü ile araçta bulunan 6 kişi sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.