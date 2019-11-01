Boyabat'ta trafik kazası: 1 ölü

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Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 11.30 sıralarında Hasan Kılıçalp (73) idaresindeki 57 DK 516 plakalı otomobil AyancıkBoyabat yol ayrımından Boyabat istikametine dönüş yapacağı esnada Kastamonu'dan Boyabat'a seyir halinde olan H.A'nın kullandığı minibüs ile çarpıştı. Gökçeağaç Sakızı mevkisinde gerçekleşen kazada otomobil sürücüsü Hasan Kılıçalp kaza mahalline gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasan Kılıçalp yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:37

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