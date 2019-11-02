Mevsimin ilk karı düşen Hacıağaç Dağı'nda kartpostallık görüntü

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop'un Türkeli ilçesinin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Sinop ilinin en yüksek rakımlı dağı Hacıağaç Dağı'nı beyaza bürüdü.

Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçeye bağlı Çatakgeriş köyünde yer alan bin 856 rakımlı Hacıağaç Dağı eteklerini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı sonrası kartpostallık görüntü oluştu.

Vatandaşlar, Hacıağaç Dağı eteklerini beyaza bürüyerek kartpostallık görüntü oluşturan bölgeyi cep telefonu kameralarıyla görüntülediler.

SİNOP 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:38

GÜNEŞ 07:05

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:41

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.