Çakıcı: "Peygamberimizin verdiği öğütleri anlama zamanı"

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Mevlid Kandili olması sebebi ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Çakıcı, "Bu gece hepimiz için alemlerin rahmeti Peygamberimizin verdiği öğütleri anlama zamanıdır. O yüce Peygamber ki, bütün alemler onun yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır. Günümüzde, efendimizin örnek şahsiyetini iyi tanımalı ve kendi hayatımızda uygulamalıyız. Ayrıca bu kutlu gecenin mübarek cuma günü ile aynı güne denk gelmesi de mutluluğumuzu ve bereketimizi sonsuz kılmıştır. Bu vesile ile milletimiz ve İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ederim" dedi.

SİNOP 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:44

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