Soğuk havaların doğal ilaçları aktarlarda İlaç kullanmak istemeyenlerin doktoru aktarlar

Havaların soğumasıyla nezle, grip, soğuk algınlığı ve bronşit gibi hastalıklar artış gösteriyor. İlaç kullanmak istemeyenlerin doktoru aktarlar oluyor.

Hastalıklara yakalanan veya hastalıktan korunmak isteyen ancak ilaç kullanmak istemeyen vatandaşlar, aktarların yolunu tutuyor. Aktar Tolga Özgür, “Genelde kış aylarında müşterilerimizin şikayetleri öksürük, grip, nezle gibi hastalıklar. Aktarlarda da bunlarla ilgili en çok zencefil, zerdeçal, hatmi çiçeği, hibisküs, ayva yaprağı gibi ürünler öksürüklere iyi gelir. Bunları kullanmalarını öneriyoruz. Genellikle daha hızlı iyileşmeleri için bal veya çam kozalağı pekmezi ile zencefil, zerdeçal, kimyon ve limon karışımı bir macun yaparız. Sabah akşam tüketmelerini öneririz ve gerçekten bu hastalıklara birebir iyi gelir. Hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de öksürüğü birkaç günde kesmesine yardımcı olur” dedi.

Özgür, Erfelek ilçesinde üretilen kestane balının da hastalıklara birebir olduğunu ifade ederek, “Erfelek’in kestane balı var, hakiki yüzde 100 doğal kestane balıdır. Bununla yaptığımız karışımlarla etkileşim biraz daha hızlanıyor, daha çabuk tepki gösteriyor. Onun için kestane balını da öneririz” diye konuştu.

İlaç kullanmak istemeyenlerin doktorunun aktarlar olduğunu belirten Özgür, “İlaç kullanmak istemeyenler oluyor, çünkü ilacı bugün öksürük için kullanıyor, yarın başka yerden yan etkisi çıkıyor. Ama doğal olduğu için, çok daha riski az olduğu için insanlar aktarları tercih ediyor” şeklinde konuştu.

SİNOP 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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