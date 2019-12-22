Kablo hırsızlarına suçüstü

Sinop Dikmen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri telefon kablolarını çalmak isteyen iki kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Üçpınar köyü kırsalında devriye gezmekte olan jandarma ekipleri, dürbünle etrafı gözetlerken iki kişinin telefon direklerindeki kablolarını keserek çalmak üzere olduğunu fark etti. Ekiplerin olay yerine intikal etmesinin ardından hurdacılık yaptığı öğrenilen 22 ve 49 yaşlarındaki iki şahıs kestikleri kablolarla ele geçirilerek Gerze Adliyesine sevk edildi.

SİNOP 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:23

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