Sinop'un yöresel lezzeti nokul ülke sınırlarını aştı

Sinop'un yöresel lezzetleri arasında yer alan ve 2018’in Şubat ayında tescillenen kıymalı ve üzümlü olarak yapılan ve kilosu 35 TL'ye satılan 'nokul' yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan, kıymalı ve üzümlü olarak iki şekilde servis edilen 'nokul' 2018 yılında tescillendi. Un, yağ, yoğurt, tuz ve maya karışımıyla hazırlanan hamurun dinlenmeye bırakılmasının ardından mayalanan hamur, parçalara ayrılıp oklava yardımıyla ince olarak açılıyor. Hamurun içine de yine özenle hazırlanan üzümlü cevizli veya kıymalı iç harç koyuluyor. İç harçları konulan hamur, rulo şeklinde yuvarlanıyor ve yağlanmış tepsiye döşeniyor. Tepsiye dizilen hamurlar daha sonra kesiliyor ve fırına atılıyor. Kilosu 35 TL'ye satılan Sinop'un vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan nokul yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Sinoplu ustalar da son günlerde rağbetin arttığı nokulun siparişlerine yetişemiyor.



"Bir ayda yaklaşık 500 nokul gönderiyorum"

Yaklaşık 6 yıldır nokul yapan Sebahat Aktaş (35), yöresel lezzetin Türkiye çapında meşhur olduğunu söyleyerek, "Kıymalı, haşhaşlı, ıspanaklı, peynirli ve patatesli nokullar da yapılıyor. Ancak en meşhuru üzümlücevizli veya kıymalı iç harçlı olandır. Bu yaptığım nokulları yurt dışına ve yurt içine de gönderiyoruz. Günde 100 150 nokul yapıyorum. Üzümlü ve cevizli nokula talep çok fazla. Telefon açıp, nokul isteyenler çok oluyor. Aylık yurt içi ve yurt dışına ise yaklaşık 500 tane nokul gönderiyorum" dedi.

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