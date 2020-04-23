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Erfelek protokolü Nisanur'un doğum gününü kutladı Sinop'un Erfelek ilçesinde 23 Nisan tarihinde doğan 6. sınıf öğrencisi Nisanur Köse için ilçe protokolü sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

İHA

Sinop'un Erfelek ilçesi Gümüşsuyu köyünde yaşayan ve 23 Nisan tarihinde doğan 6. sınıf öğrencisi Nisanur Köse'ye ilçe protokolü tarafından sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Erfelek protokolü Nisanur'un doğum gününü kutladı Sinop'un Erfelek ilçesinde 23 Nisan tarihinde doğan 6. sınıf öğrencisi Nisanur Köse için ilçe protokolü sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.

Sinop'un Erfelek ilçesi Gümüşsuyu köyünde yaşayan ve 23 Nisan tarihinde doğan 6. sınıf öğrencisi Nisanur Köse'ye ilçe protokolü tarafından sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.
Erfelek Kaymakamlığı, Erfelek Belediyesi, Erfelek Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erfelek Jandarma Komutanlığı tarafından Erfelek ilçesi Gümüşsuyu köyünde ikamet eden Nisanur Köse için doğum günü olan 23 Nisan’da sürpriz bir kutlama yapıldı. Türk bayrakları ve kırmızıbeyaz balonlarla süslenen araçlarla Gümüşsuyu köyüne giden Erfelek Kaymakamı Fatih Özcan, Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, Erfelek İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdem Başçavuş Hakan Aşar, Erfelek İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin ve Erfelek Milli Eğitim Müdürü Süleyman Şahin’i, Gümüşsuyu köyünde köy halkı ve çocuklar Türk bayraklarıyla karşıladı. Protokol üyeleri önce köydeki çocuklara Türk Bayrağı ve kırmızı beyaz balon hediye etti, ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayarak çocuklarla sohbet etti.
Daha sonra protokol, 23 Nisan’da doğan ve doğum günü olan Nisanur Köse’ye yanlarında getirdikleri sürpriz doğum günü pastasını vererek hem doğum gününü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Nisanur Köse sürpriz karşısında hem şaşırdı hem de çok mutlu oldu.
23 Nisan’ın çocuklara armağan edilmiş bir gün olduğuna değinen Erfelek Kaymakamı Fatih Özcan; “Kurtuluş mücadelemizin ortasında demokrasiye, Cumhuriyet'e, ulusal egemenliğe geçiş sürecimizde kurtuluş bayramı olarak değil de çocuk bayramı olarak kutlamamızın bir önemi var. Bu yüzden bunun çok iyi farkında olmamız lazım. O anlamı derinden hissetmemiz gerekiyor. Nisanur kızımızda inşallah bugünün farkında olur. Geleceğin kendisine emanet olduğunu kendisi de biliyor. Ben onu gözlerinden görüyorum. İnşallah yarınlarımız Nisanur kızımıza emanet. İnşallah bu süreçte gücünü, çalışkanlığını, başarısını göstererek bizlere bu sevinci yaşatacaktır. İnşallah çocuklarımızdaki mutluluk gülümseme hiçbir zaman bitmez daim olur. Bu vesile ile doğum gününü de kutluyorum” diye konuştu.
Kaymakam Özcan’ın konuşması ardından Nisanur, pastanın üzerindeki mumları üfleyerek kendisine hazırlanan sürpriz doğum günü için protokol üyelerine teşekkür etti. Protokol üyeleri tarafından Nisanur’a çeşitli hediyeler verildi. Nisanur’un babaannesi tarafından okunan "Türkiye’miz biz bize yeteriz" şiiri dinleyenleri oldukça duygulandırdı.

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