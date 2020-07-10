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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop Polisevi´nde çıkan baca yangını korkuttu

DHA

Sinop Polisevi´nde çıkan baca yangını korkuttu


Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA) - SİNOP Polisevi´nin mutfak bacasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Sinop Polisevi´nden duman çıktığını gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan bacaya müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yangının mutfak bacasında biriken yağlardan çıktığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2020-07-10 21:00:20

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