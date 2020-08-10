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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta 2 katlı ev küle döndü

İHA

Sinop’ta 2 katlı ev küle döndü

Sinop’ta 2 katlı bir ev çıkan yangında küle döndü.
Sinop’un Demirci köyünde bulunan iki katlı ev, gece saatlerinde nedeni bilinmeyen bir yangın çıkması sonucu alevler içinde kaldı. Ev içerisinde bulunan 5 kişi yangın sonrası zor anlar yaşadı. Olayın meydana geldiği saatlerde ev sakinleri uyudukları için yangını sonradan fark ettiklerini belirttiler. İlk olarak yangını bir koku sonrası fark eden Şengül Kara(52) ve eşi Kadir Kara(54) evi tahliye etti. Yangın sonrası yangınzede ailenin imdadına komşuları ve itfaiye koştu. Küller içinde kalan evlerine çaresizce bakan aile, yetkililerden yardım istediklerini, zor durumda olduklarını ifade ettiler.
Yangın sonrası açıklamalarda bulunan Kadir Kara, "Yattıktan yaklaşık 10 dakika sonra eşim aradı. 'Aşağıda bir ateş yanıyor herhalde' dedi. Hemen ben yan odaya fırladım. Baktım ateş falan yok sonra dışarıya şöyle bir baktım. Çatı yanmış bayağı yanmış. Eşime yanıyoruz dedim. Sonra aşağıda misafir vardı, annem vardı onları kaldırmaya çalıştım. Camdan onları dışarı çıkarttım. Sonra eşim bir 20 dakika çıkamadı dondu kaldı orada onu tuttum ve zorla camdan çıkarttım. Şunu söyleyeyim itfaiye 25 dakika sonra geldi ve su doldurmaya gitmesi 20 dakikayı buldu. Buradaki itfaiyede yetersiz geldi. İtfaiye su doldurmaya gittiğinde ise ateş yükseldi eğer ilk seferde su yeterli olsaydı böyle olmayacaktı. Yangının sebebi olarak elektrik kontağından şüpheleniyoruz. Yeni bir ampül takmıştık, bundan olabilir. Kimseden şüphelenmiyorum. Kimsenin günahını alamam bu konu hakkında. Ayrıca emekliyim, bir tuğla dikecek bile durumum yok, yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

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