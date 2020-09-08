Türkeli'nin üç mahallesinin karantinası sona erdi

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Sinop Türkeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında üç mahallede uygulanan karantina kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Türkeli'nin Akçabük köyüne bağlı Demirci, Aşağı Marbel ve Merkez Mahallelerinde hıfzıssıhha kurulu kararıyla başlatılan karantina uygulaması, 7 Eylül gecesi itibariyle kaldırıldı.

Bilindiği üzere, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca söz konusu mahalleler için karar alınarak, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 23.59 itibariyle ikinci emre kadar süresiz karantina uygulaması başlatılmıştı.

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