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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk’ün Sinop’a gelişinin 92. yılı coşkuyla kutlandı

İHA

Atatürk’ün Sinop’a gelişinin 92. yılı coşkuyla kutlandı

Harf İnkılabı'nı Sinop'tan başlatan Mustafa Kemal Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 92. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.
İlk tören Atatürk'ün Sinop'a ayak bastığı Limaniçi mevkisi İskele Meydanı'nda yapıldı. Meydanda toplanan vatandaşlar ve devlet erkanı, Atatürk'ün Sinop'a gelişini simgeleyen ve Türk bayraklarıyla donatılan balıkçı teknesini karşıladı. 92 yıl önce Atatürk'ün kente gelişinde çekilen fotoğrafı ve Türk bayrağını taşıyan öğrenciler tekneden inerek protokolü selamladı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, öğrencilerin verdiği Türk bayrağını öperek, öğrencilere teşekkür etti.
Ardından Vali Erol Karaömeroğlu ve beraberindeki heyet, kortej eşliğinde Atatürk'ün kente geldiğinde yürüdüğü yoldan geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Protokol üyeleri, yürüyüş boyunca vatandaşları selamladı. Vatandaşlarda yürüyüşe katılanlara alkışlarıyla eşlik etti.
Tören Valilik önündeki Atatürk Anıtı'nın önünde çelenk sunma programıyla devam etti Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra Vali Karaömeroğlu, Atatürk'ün Sinop'a geldiğinde istirahat ettiği ve günümüzde Adliye Sarayı olarak kullanılan binada bulunan şeref defterini imzaladı.
Sinop valisi Erol Karaömeroğlu burada yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 92. yıl dönümünü büyük bir mutluluk ve sevinçle kutluyoruz. Daha o ilk günün heyecanıyla bu mutluluğu yaşıyoruz. Harf Devrimi'ni de yine büyük Atatürk'ün kara tahta başına geçip ilk harfleri yazdığı yerde Sinop. O açıdan bu mutluluk ve gururu hep birlikte pandemi kurallarının elverdiği ölçüde kutlamaya ve yaşatmaya çalıştık. Bu gurur ve sevinci uzun yıllar devam ettireceğiz. Bu onurlu gün Sinoplu hemşehrilerimize kutlu ve mutlu olsun” dedi.
Törene ayrıca AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin katıldı.
15 Eylül 1928 tarihinde Harf İnkılabı'nı Sinop'tan başlatan Mustafa Kemal Atatürk, bizzat kendisi yeni alfabeyi kara tahtaya yazarak şimdiki M. Akif Ersoy İlköğretim Okulu bahçesinde halka göstermişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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