Otomobil çarpan 4 çocuk annesi öldü

Deniz ÖZEN/SİNOP (DHA)SİNOP´ta kara yolundan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Nazmiye Kılıç (55), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Sinop-Boyabat kara yolunun 14´üncü kilometresi, Tıngır köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa T.'nin kullandığı 34 ZH 9662 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmiye Kılıç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlerin altına savrulan 4 çocuk annesi Kılıç, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kılıç´ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2020-10-05 10:27:30
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