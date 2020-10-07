Sinop'ta çeltik alımına başlandı

Sinop Tarım Kredi Kooperatifleri çeltik alımına başladı.

Üreticilerden alınan çeltikler Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği'nin Bafra'da bulunan çeltik işleme tesislerine gönderilerek işleniyor. İşlenen çeltikler daha sonra kooperatiflerdeki deki satış reyonları, ulusal ve yerel market zincirleri, Milli Savunma Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu ve diğer çeşitli kurumlarla yapılan işbirlikleri aracılığıyla tüketicilerle buluşuyor. Sinop Tarım Kredi Kooperatifinde çeltik alımına başlandığını açıklayan Tarım Kredi Kooperatifi Yetkili Ziraat Mühendisi Şule Öz, bu yıl çiftçilerle sözleşmeli üretim modeli uyguladıklarını belirterek kooperatif ile sözleşme yapan ortaklara ton başına 100 TL ilave prim ödeyeceklerini açıkladı.

Tarım Kredi Kooperatifi olarak çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Ziraat Mühendisi Şule Öz, "Tarım Kredi Kooperatifleri olarak varlık sebebimiz olan çiftçilerimizin tarımsal üretimle ilgili tüm girdi ve ihtiyaç malzemelerini karşılamaktayız. Üreticilerimiz ile birlikteliğimiz hasat sonrası da devam etmektedir. Kooperatifimizde çeltik alımı başlamış olup, bu yıl sözleşmeli üretim modelini uygulayarak kooperatiflerimizle sözleşme yapan ortaklarımıza ton başına 100 TL ilave prim ödüyoruz. Bu durumdan sözleşmeli ve kooperatif ortağı üreticilerimiz gayet memnun. Yaptığımız çeltik alımlarıyla piyasayı çiftçilerimizin lehine regüle ederek çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin değerinde satılması amacındayız. Kurum olarak çiftçilerimizin yanında olmamız, ürününün değerini bulması, ürün bedelini hemen tahsil etmesi ve borcunu zamanında ödemesi anlamına gelmektedir. Arzumuz bu topraklara alın terleri ile hizmet eden cefakâr çiftçimizin ürettiği çeltikleri değerlendirmelerine vesile olmak, tüketiciye de kaliteli ve güvenilir ürün sunmaktır. Bu kapsamda tüm çeltik üreticilerinin hasatlarının hayırlı ve bereketli olmasını dileriz" dedi.

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