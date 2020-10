Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaşayan 69 yasındaki Adnan Karasu, gazi dedesinin diktiğini iddia ettiği 130 yıllık çınar ağacının yıkılmaması için imza kampanyası başlattı.

Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun, Musa Can Meydanı'nda bulunan ve 130 yıllık olduğu öğrenilen çınar ağacını yola ve kanalizasyona zarar verdiği gerekçesiyle kesmeye kalkıştı. Bunun üzerine ilçe esnaflarından 69 yasındaki Adnan Karasu ve İlçe halkı Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun'un bu kararına karşı çıkarak, çınar ağacının kesilmemesi için imza kampanyası başlattı.

Yıkılmak istenen 130 yıllık çınar ağacının kültürel miras olduğu ortaya çıkarken 1975 yılında Erfelek adına bastırılan kartpostalda çınar ağacına yer verildiği öğrenildi. 130 yıllık çınar ağacını gazi dedesi Ali Karasu tarafından dikildiğini iddia eden Adnan Karasu, ağacının bir kültürel miras olduğunu ve kesinlikle kesilmemesi gerektiğini kaydetti.

Ağacın yıkılmaması için başlattığı imza kampanyasıyla yaklaşık 200 kişiden imza topladığını ve toplamaya devam edeceğini söyleyen Adnan Karasu, "Bu ağaç atamın yadigârı. Dedem bu çınar 130 yıllık. Bu güne kadar pek çok belediye başkanı değişti ama kimse bu ağaçtan rahatsız olmadı. Yazın herkes serinliğinden faydalandı. 23 Nisan'da öğrenciler gelip bu ağacın altında serinlediler, gölgesinde misafirler oturdu. Kime ne yaptın bu ağaç? Kanalizasyona zarar verdiği gerekçesiyle kesilecek dendi. Buranın kanalizasyonu bildiğim kadarıyla 2013'te yapıldı. 7 senelik kanalizasyon. Şu ana kadar her hangi bir sorun olmadı. Yola zarar veriyor dediler fakat bu ağaçla yolun arasından 3 tane araç rahat geçer. Bu ağaç caddenin ortasında değil yolun kıyısında. Hiçbir şekilde yola zararı yok. Biz imza kampanyası başlattık. 200 yakın kişi imza attı ve imza toplamaya devam ediyoruz. CIMER'e de yazı yazdık. Elimizden geleni yaptık Cumhurbaşkanımıza da bir vatandaş olarak ulaşmaya çalışacağım. Bu ağaç dedemin dikmesi asırlık bir çınar. Benim dedem 3 yıl Yunanistan’da esir kalmış ve gazilik madalyası olan biri. Rahmetli Atatürk'ü yakından görmüş. Atatürk kendisine 'Yavrularım sizi en kısa zamanda kurtaracağım' demiş. Yani bu çınar ağacı asırlık bir yadigâr. Bu çınar ağacını ölçtürdük yazın beş tane klimanın yaptığı işi yapıyormuş. Yıkılmasını istemiyoruz. Yalova’da rahmetli güzel Atatürk çınar ağacının dibinde villası varmış, o villaya zarar veriyor diye çınarı yıkmaya kalkışanları tesadüfen görüyor 'Durun' diyor. 'Bunun bir çaresini bulalım' diyor ve ray döşettiriyor, binayı 10 metre kaydırıyor ve o çınar ağacını yıktırmıyor. Ama burada hiçbir şeye zararı olmayan ağacı yıkmaya çalışıyorlar. Hemen arka sokakta hiç bir şeye zararı olmayan ıhlamur ağacını yıktılar. Bu ağaçlardan ne isteniyor bilemiyorum. İllaki bu ağaççı keseceklerse önce beni kessinler, sonra ağacı kessinler. Sonuna kadar mücadelemi sürdüreceğim. Başkanımızın vicdanına kalmış bir şey inşallah bu yanlıştan döner" dedi.

Konuyla ilgili Erfelek Belediye Başkanı Mehmet Uzun ise yaptığı yazılı açıklamada, "Erfelek Musa Can Meydanı yaya ve trafik yolu olarak kullanılan cadde üzerinde bulunan söz konusu çınar ağacı; gövde kısmı yatık olması nedeniyle yıkılma riski taşımakta olup, can ve mal güvenliği açısından çok büyük tehlike arz etmektedir. Su ve kanalizasyon hattına yakın olduğu için ağacın kök ve saçakları boruların içine girerek tıkamaktadır. Bu durum hem vatandaşlarımıza hem de belediye su ve kanalizasyon ekiplerine büyük sıkıntı yaşatmaktadır. Mevcut çınar ağacının kök kısmı yolda gövde kısmı yola doğru yatık olduğundan zaten sıkışık olan şehir içi trafiğini engelleyecek boyuttadır. Bulunduğu cadde üzerindeki binalara çok yakın olduğundan yangın tehlikesi durumunda itfaiye araçlarına yangına müdahalede engel teşkil edecek durumdadır" ifadelerini kullandı.

