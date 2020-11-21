Sinop’a yılın ilk karı düştü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı. Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Sinop’ta hava sıcaklığının hissedilebilir şekilde düşmesi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Beyaz örtüye bürünen Sinop havadan görüntülendi.

Sinop'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Bin 365 metre rakımlı Dranaz Dağı beyaz örtüyle kaplandı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ayancık, Erfelek, Durağan, Saraydüzü, Gerze ve Boyabat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Kar yağışı kısa aralıklarla yağmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.