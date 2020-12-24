Boyabat’ta gençler için sınav hazırlık parkuru Başkan Çakıcı: “Gençlerimiz geleceğimiz”

Boyabat Belediyesi Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ve Boyabat Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle; Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), subay ve astsubaylık sınavlarına hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz hazırlık kursları gerçekleştiriliyor.

Hafta içi her gün Necmettin Erbakan Spor Salonu, Boyabat Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ile İlçe Stadında düzenlenen kurslarda adaylara uzman eğitmenler ve spor hocaları tarafından beceri, denge, dayanıklılık, güç ve sürat gibi birçok alanda detaylı eğitimler veriliyor.

Gençlerin gelecek hayallerine destek olduklarını belirten Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Pandemi nedeniyle yaşadığımız bu zor günlerde gençlerimizin mesleki hayallerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak için bu kursları düzenliyoruz. Gençlerimizin kurslara gösterdiği ilgi ve kurslardaki gayretleri, bizleri memnun ediyor. İnşallah gençlerimize geleceğimize yaptığımız yatırımları artırarak devam edeceğiz. Sınavlara girecek tüm gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Pandemi süreci nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek düzenlenen hazırlık kurslarına katılmak isteyen adaylar; Boyabat Belediyesi 153 Beyaz Masa ve Necmettin Erbakan Spor Salonu’nda detaylı bilgilere ulaşabilirler.

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