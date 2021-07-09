Sinop’un "Yeni Konsept Nüfus Müdürlükleri” 4 ilçeye çıkacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’un "Yeni Konsept Nüfus Müdürlükleri” 4 ilçeye çıkacak

İHA

Sinop’un "Yeni Konsept Nüfus Müdürlükleri” 4 ilçeye çıkacak

– Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede “Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti” kapsamında 1 ilçede dönüşümün tamamlandığını 3 ilçede ise ihalelerin yapıldığını ve kısa sürede çalışmaların başlayacağının bilgisini verdi.
Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.
Dünya Nüfus Günü nedeniyle yapılan çalışmalardan söz eden Hacı Dede, “11 Temmuz Dünya Nüfus Günü olarak kutlanmaktadır. Pazar günü münasebetiyle bugün valimizi ziyaret ettik. Vali yardımcılarımızı ziyaret ettik. Arkadaşlarımız ilçelerde de kaymakamlarımızı ziyaret ettiler. Bu ziyaretlerimizde çalışmalarımız hakkında bilgiler verdik” dedi.
Modern imkanlarla vatandaşa hayatın her alanında yardımcı olmak adına çalıştıklarını belirten Müdür Hacı Dede, yaz döneminde işlerin biraz daha yoğunlaştığını ancak bir aksaklık ve gecikmeye mahal vermeden tüm işlemlerin yürütülebildiğini belirtti. Yaz döneminde Sinop’a farklı illerden gelen yerli turistlere de hizmet verdiklerini belirten Müdür Dede, 216 bin nüfusu bulunan ilde 240 bin dolaylarında yeni kimlik kartı verdiklerini buna örnek olarak gösterdi.
Ehliyet, pasaport gibi işlemlerinde nüfus müdürlüklerinde yapılabilmesinin vatandaşların işlerini kolaylaştırdığını belirten Hacı Dede, “Memurlarımız tüm hizmetleri fedakarca yerine getirmektedir. 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü vesilesiyle tüm çalışma arkadaşlarımızın bu gününü kutluyorum. 11Temmuz bu arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmaların önemini ifade eden bir anlam taşıyor” diye konuştu.
İçişleri Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Yeni Nüfus Müdürlüğü Konsepti” ile ilgili yapılan çalışmalara da değinen Müdür Hacı Dede, “Boyabat ilçemizde ‘Konsept Nüfus Müdürlüğü’ ile ilgili çalışmamızı tamamladık. Müdürlüğümüz şu an hazır bekliyor. Yeni hizmet binası açıldığında modern yüzüyle vatandaşımızın hizmetine girecek. Erfelek, Sarayduzu ve Durağan ilçelerimiz içinde ihaleler yapıldı. Çok kısa sürede inşallah bu ilçelerimizde de projemizi hayata geçirerek “Konsept Nüfus Müdürlüğü’ sayımızı 4’e çıkaracağız. Diğer ilçelerimiz için de çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop Sağlık Müdürlüğü’nden ‘delta plus varyantı’ açıklaması Sinop’ta 37 kişi karantinada
YEREL HABERLER Sinop Sağlık Müdürlüğü’nden ‘delta plus varyantı’ ...
Sinop’ta ceset sanılan duba deniz polisini hareket geçirdi
YEREL HABERLER Sinop’ta ceset sanılan duba deniz polisini hareket ...
Sinop'a tatile gelen ailede Delta Plus varyantına rastlandı, 37 kişi karantinada
YEREL HABERLER Sinop'a tatile gelen ailede Delta Plus varyantına ...
Sinop’ta faciadan dönüldü: Kamyonet uçurumun kenarında kaldı
YEREL HABERLER Sinop’ta faciadan dönüldü: Kamyonet uçurumun ...
Müdür Yıldız öğrencilerle türkü söyledi
YEREL HABERLER Müdür Yıldız öğrencilerle türkü söyledi
Erfelek’te iki katlı ev yandı
YEREL HABERLER Erfelek’te iki katlı ev yandı
Kışın yapılan lakerdalar yazın tezgâhları süslüyor
YEREL HABERLER Kışın yapılan lakerdalar yazın tezgâhları süslüyor
RTÜK Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Tınaztepe son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER RTÜK Yayın Denetim ve Değerlendirme Müdürü Tınaztepe ...
Baharda Boyabat Fotoğraf Sergisi
YEREL HABERLER Baharda Boyabat Fotoğraf Sergisi
Boyabat Belediyesi yaz spor okulu etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Boyabat Belediyesi yaz spor okulu etkinlikleri ...