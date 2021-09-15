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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta 4-6 yaş Kur’an kurslarına bir yenisi daha eklendi

İHA

Sinop’ta 4-6 yaş Kur’an kurslarına bir yenisi daha eklendi

Sinop’ta Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 46 yaş grubu Kur'an kursları 20212022 eğitimöğretim yılına büyük bir heyecanla başlarken, 46 yaş Kur’an kurslarına bir yenisi daha ekledi.
46 yaş Kur’an kurslarına bir yenisini ekleyen Sinop İl Müftülüğü, Menekşe 46 yaş Kur’an Kursu ve diğer 46 yaş Kur’an kurslardaki öğretici ve öğrencileri 20212022 eğitimöğretim yılına büyük bir heyecan ve coşkuyla başladı.
Menekşe 46 Yaş Kur’an Kursu'nun öğrencilerini kabul etmesiyle ilgili konuşan Sinop İl Müftüsü Mustafa Düzgüney, “Bugün çok neşeli ve heyecanlıyız. Bu heyecanımız bizleri hizmet aşkımızı daha çok artırarak, 46 yaş Kur’an kurslarımıza yenilerinin eklenmesine vesile olacaktır. Kur’an kursumuzun yerini bir hayırseverin Türkiye Diyanet Vakfı Sinop Şubesine bağışlamasıyla Menekşe 46 Yaş Kur’an Kursu'nun hazırlıkları başladı. Yapılan tamirat ve tadilatın ardından içerisinin tefrişat ve ihtiyaçlarının tamamlanmasıyla öğrencilerimizin hizmetine açmış olduk" dedi.
İl Müftüsü Düzgüney, Sinop’ta önümüzdeki günlerde de 46 yaş Kur’an Kurslarına bir yenisinin daha ekleneceği müjdesini verdi.

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