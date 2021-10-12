Sinop’ta renkli mısırlar ilgi görüyor

– Sinop’un Dikmen ilçesinde bir vatandaş tarafından hobi amaçlı ekilip yetiştirilen mısırlar farklı renkleriyle ilgi odağı oldu.

Dikmen ilçesi Göllü köyünde ikamet eden Alaattin Dolma, sosyal medyada gördüğü renkli mısırları kendisi de yetiştirmek istedi. Geçen yıl Konya’dan getirdiği tohumları bahçesinde yetiştirmeye başladı. Büyüyünce de hasadını yaptı. Sarı, mavi, pembe, kırmızı ve turuncu taneleriyle rengarenk bir görünümü olan mısırlar görenleri şaşkına çevirdi. Renkli mısırlar tadını merak edenlerin ve süs olması için almak isteyenlerin ilgi odağı oldu.

Alaattin Dolma, “Bunları ilk sosyal medyada gördüm. Araştırıp nereden temin edebileceğimi buldum. Konya’dan buraya getirdim. Buraya getirdiğimde bazı Sinoplular bu renkte ürün veren tohumların geçmişte Sinop’ta da yetiştirildiğini söyledi. Ama ben şu ana kadar Sinop’ta hiçbir yerde görmedim. İçinde her türlü renk var. Mavisinde tutun, yeşili, kırmızısı sarısı rengarenk mısırlarım oldu. Yetiştirdiğim mısırları çevremdekiler de çok beğendi. Benden isteyenler oldu verdiklerim oldu. Satmak için değil hobi amaçlı yaptım. Hasadını yeni yaptım. Henüz lezzetini bilmiyorum ancak patlamış mısır şeklinde nasıl olacak çok merak ediyorum” dedi.

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