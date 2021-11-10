Türkeli’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma programı

Türkeli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'nci ölüm yıl dönümü nedeni ile anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma törenine, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından devam eden programda, sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Okunan İstiklal Marşı ile birlikte Türk bayrağı yarıya indirildi. Çelenk sunumunun ardından program, Türkeli Gençlik Merkezi salonunda devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz yaptı. Konuşmanın ardından Türkeli İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Türkçe Öğretmenleri Handan Çetin koordinatörlüğünde “Yürüyen Köşk” adlı anıyı canlandırdı. Programda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Necdet Uyar koordinatörlüğünde, Türkeli İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden oluşan “Atatürk” korosu seslendirildi. Türkeli İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zühre Sarısoy, “Mustafa Kemal Seslense” adlı şiirini okudu. Türkeli İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri, Türkçe Öğretmenleri Yalçın Önal koordinatörlüğünde “Atam” adlı oratoryo sahnelendi. Cumhuriyet Ortaokulu Müzik Öğretmeni Kenan Karakaya koordinesinde Cumhuriyet Ortaokulu Korosu, Atatürk’ün sevdiği şarkıları seslendirdi. İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünce hazırlanan “Atam Deyince” adlı video gösterisi izlendi.

“Mustafa Kemali Anlamak” temalı ilkokullar resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyelerin takdim edilmesiyle program son buldu.

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