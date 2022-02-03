30 milyon ağaç dikerek bölgenin geleceğine dokundu Kurak araziyi ormana çeviren emekli şef Hikmet amca

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Sinop’un Boyabat ilçesinde 1980'li yıllarda çekilen ve Orman İşletme Şefliğinin ağaçlandırma çalışmalarıyla büyük bir gelişim gösteren arazilerin fotoğrafı, sosyal medyada gündeme damgasını vurdu.

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