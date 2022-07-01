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Anne-babaya öldüresiye darp Sinop’ta oğlu tarafından saatlerce darp edilen yaşlı ebeveynler hastanelik oldu

İHA

Anne-babaya öldüresiye darp Sinop’ta oğlu tarafından saatlerce darp edilen yaşlı ebeveynler hastanelik oldu

Sinop’ta yaşayan 78 yaşındaki Fatma Bozel ve eşi 71 yaşındaki Kemal Bozel, oğlu tarafından darp edildiğini iddia etti.
Sinop’un Dikmen ilçesi Kanlıçay köyünde ikamet eden 78 yaşındaki Fatma Bozel ve eşi 71 yaşındaki Kemal Bozel, oğlu Y. Bozel tarafından darp edildiğini öne sürdü. Olay, 28 Haziran Salı günü akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, evine dönen ve anne babasından arabasına parça almak için para isteyen Y. Bozel, anne ve babasından para alamayınca anne ve babasına bir anda saldırmaya başladı. Anne ve babasına bastonla, koltuk değnekleriyle, balta sapıyla saldıran Bozel, akşam 20.30 saatlerinden itibaren 22.30’a kadar işkence yaptı. İşkence sonrası yaklaşık 3 saat yerde kalan çift ayağa kalkamadı. Daha sonra Kemal Bozel’in ayağa kalkıp evden telefonu almasıyla komşusunu aradığını ve ambulans istediği öğrenildi. Gece 02.00’de komşuları tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldıran çiftin vücudunun birçok yerinde kırıklar olduğu belirtilirken aile kendi öz oğullarından şikayetçi oldu.

“Bizi bu hale oğlumuz getirdi”
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kemal Bozel, “Bizi bu hale oğlumuz getirdi. Kimsemiz yok zaten. Hiç bir şey yokken böyle olduk. Dayağı yedik. O akşam oğlum birden geldi kapının önünde birden oldu bu olay. Olay bu. Yemek yiyorduk sonra kapının önüne çıktık bu hale geldik” dedi.
Annebabanın şikayeti üzerine gözaltına alınan Y. Bozel (47), 29 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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