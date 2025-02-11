Sinop'ta toprak kayması

Sinop'ta kar ve sağanak sonrası toprak kayması oluştu Sinop'un Ayancık ilçesinde bir haftadır etkili olan kar ve sağanak toprak kaymasına neden oldu

Anadolu Ajansı Giriş: 11.02.2025 - 13:00 Güncelleme: 11.02.2025 - 13:00 facebook

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