Sinoplu kooperatif üyesi kadınlar balıklı mantı üretiyor

Festivalde yaptıkları sunumun ardından kendilerine balıklı mantıyla ilgili çok güzel geri dönüşler olduğunu vurgulayan Akalın, şöyle devam etti:

"Tadanların geri dönüşü çok güzeldi. Gelen misafirlerimiz bir kez tattıktan sonra tekrar tekrar gelip yedi. Çok güzel olumlu dönüşler olunca bize de umut oldu. Hala devam ediyoruz üretime. Stoklarımız var. Yazın gelecek misafirlerimiz arzu ederlerse tadına bakabilecekler."