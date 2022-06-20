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Sinsi tehlike: Mikroplastik

Haftada bir kredi kartı kadar plastik tükettiğimizi belirten WWF-Türkiye Plastik Projeleri Müdürü Tolga Yücel, "2060 yılında şimdikinin 3 katı plastik tüketeceğimiz tahmin ediliyor" dedi

Sinsi tehlike: Mikroplastik
"Haftada bir kredi kartı kadar plastik yutuyoruz"
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1950'li yıllarda insan hayatına giren plastik, başta ucuz ve sağlam olduğu için kullanıldı ancak zamanla doğaya nüfuz eden bir zehir olduğu anlaşıldı.

2060'DA ŞİMDİKİNİN 3 KATI PLASTİK TÜKETECEĞİZ

Haftada bir kredi kartı kadar plastik tükettiğimizi belirten WWF-Türkiye Plastik Projeleri Müdürü Tolga Yücel, "2060 yılında şimdikinin 3 katı plastik tüketeceğimiz tahmin ediliyor" dedi.

Nano malzemelerin boyutuna bağlı olarak deriden bile geçtiğine dair çalışmalar olduğunu aktaran Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Barış Çallı, "Poşet çaylar, kesme tahtaları, sigara izmaritleri bile plastik. Buna ıslak mendilleri de ilave edersek ürettiğimiz plastiklerin büyük çoğunluğu geri dönüştürülebilir olmuyor" dedi.

KANSER YAPIYOR

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, "Yavaş yavaş farkında olmadan bizi zehirliyor. Plastiklerde bisfenol A denilen çok zehirli bir madde var. Kanser yapan da bu zaten. Metabolizma hastalıkları olabiliyor, insülin hormonu ya da üreme hormonlarını etkiliyor. Kalp krizine yol açabiliyor. Son yapılan bir çalışmada yüksek tansiyon sebeplerinden biri olduğu açıklandı. Kısırlığa da yol açıyor" açıklamasında bulundu.

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız, "Avrupa'da artık parlak kapaklar yok. Türkiye'de ücretli poşetin ardından yaklaşık yüzde 35 civarında plastik poşet tüketiminde azalma oldu" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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