Sion - Neuchatel Xamax maçı istatistikleri

İsviçre Süper Lig maçında Sion ile Neuchatel Xamax, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Sion 3 puanla 4. sırada, Neuchatel Xamax 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Sion son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Neuchatel Xamax son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 502. İddaa'da Sion kazanır 1.80, berabere biter 3.20, Neuchatel Xamax kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Sion önceki hafta Young Boys mücadelesinde 0-1 yenildi.

Neuchatel Xamax ise Basel karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Sion, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Neuchatel Xamax, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Neuchatel Xamax 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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