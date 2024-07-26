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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrumspor Sipay Bodrum FK, Murat Sipahioğlu ile imzaladı - Futbol Haberleri

        Sipay Bodrum FK, Murat Sipahioğlu ile imzaladı

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, geçen sezon Hacettepe forması giyen defans oyuncusu Murat Sipahioğlu'nu renklerine bağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 18:41 Güncelleme: 26.07.2024 - 19:03
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        Bodrum FK, Murat Sipahioğlu'nu açıkladı!
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        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil Beyazlılar, geçen sezon Hacettepe forması giyen defans oyuncusu Murat Sipahioğlu'nu kadrosuna kattı.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Hacettepe 1945’te forma giyen savunma oyuncusu Murat Sipahioğlu ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi. Ankaragücü altyapısından yetişen 22 yaşındaki Murat Sipahioğlu geçen sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Hacettepe ile 22 lig maçına çıkıp 1900 dakika süre almıştı.

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