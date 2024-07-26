Sipay Bodrum FK, Murat Sipahioğlu ile imzaladı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, geçen sezon Hacettepe forması giyen defans oyuncusu Murat Sipahioğlu'nu renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil Beyazlılar, geçen sezon Hacettepe forması giyen defans oyuncusu Murat Sipahioğlu'nu kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Hacettepe 1945’te forma giyen savunma oyuncusu Murat Sipahioğlu ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi. Ankaragücü altyapısından yetişen 22 yaşındaki Murat Sipahioğlu geçen sezon 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Hacettepe ile 22 lig maçına çıkıp 1900 dakika süre almıştı.