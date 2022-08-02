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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: "Kosova, uluslararası hukuka göre Sırbistan'ın bir parçasıdır"

Kosova hükümetinin ‘Sırp kimliği yerine geçici bir kimlik taşınması’ ve ‘otomobil plakalarının Sırbistan yerine Kosova plakalarına çevrilmesi’ isteklerinin ardından ülkede yaşayan Sırpların yolları kapatması; Kosova-Sırbistan arasında gerginliği artırdı. Pazar günü 'felaketin eşiğinden dönüldüğünü' söyleyen Sırbistan lideri Vucic, Kosova'nın Sırbistan toprağı olduğunu öne sürdü.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic:
"Kosova, Sırbistan'ın parçasıdır"
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HABERTURK.COM / AA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın bağımsız bir ülke olmadığını, uluslararası hukuka göre Sırbistan'ın bir parçası olduğunu söyledi.

Vucic, Sırbistan Radyo ve Televizyonu'nda katıldığı programda bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Pazar akşamı Kosova ile yaşananlarda "felaketin eşiğinden dönüldüğünü" ifade eden Vucic, "En kötü senaryonun önüne geçildi. Bazıları belli ki Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını fırsat olarak görmek istiyor. Sırbistan'ı Rusya'ya bağlı göstermeye, Vucic'i de Batı'nın tepkisini çeken küçük Putin olarak resmetmeye çalışıyorlar." dedi.

"KOSOVA ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE SIRBİSTAN'IN BİR PARÇASIDIR"

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Vucic, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile görüşmek üzere 18 Ağustos'ta Brüksel'e gideceğini ancak Kurti ile barışı sağlamanın mümkün olmadığını savundu.

Her zaman barışı savunduğunu aktaran Vucic, "Ancak birileri Sırplara karşı sınırları aştığı zaman da susmayacağım. Kosova bağımsız bir ülke değil dolayısıyla Kosova'ya saldırı diye bir şey söz konusu olamaz. Kosova, uluslararası hukuka göre Sırbistan'ın bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, Boşnaklarla da bir savaş hazırlığı içerisinde olmadıklarına işaret ederek, herkese karşı el uzattıklarını kaydetti.

SIRBİSTAN - KOSOVA GERGİNLİĞİ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar, 31 Temmuz akşamı ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.

KOSOVA, KRİZE NEDEN OLAN UYGULAMAYI ERTELEDİ

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Kosova hükümeti de Sırbistan'la olan sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılmasının ardından Sırbistan'la krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

2011'DE DİYALOG SÜRECİ BAŞLAMIŞTI

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, 31 Temmuz akşamı yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.

* Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir.

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