Sırbistan U21 - Makedonya U21 düellosu

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 7 maçında Sırbistan U21 ile Makedonya U21, 07 Eylül 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Sırbistan U21 18 puanla 1. sırada, Makedonya U21 3 puanla 5. sırada bulunuyor. Sırbistan U21 son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Makedonya U21 son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 233. İddaa'da Sırbistan U21 kazanır 1.10, berabere biter 5.50, Makedonya U21 kazanır 10.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sırbistan U21 son haftadaki İspanya U21 müsabasında 0-1 yenildi.

Makedonya U21, Portekiz U21 karşılaşmaında 2-4 yenildi.

Sırbistan U21, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sırbistan U21, kendi sahasında 7 gol attı, 2 gol yedi.

Makedonya U21 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Makedonya U21, 3 gol atarken 3 gol yedi.

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