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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: Otoyol ve köprü zamları ertelendi - İş-Yaşam Haberleri

        Otoyol ve köprü zamları ertelendi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla otoyol ve köprü geçişlerine yapılan zamların Ocak 2024'e ertelendiğini duyurdu. Bugün geçiş ücretlerinde alınan farkların geri ödeneceğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 14:46 Güncelleme: 25.10.2023 - 15:01
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        Otoyol ve köprü zamları ertelendi
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun otoyol ve köprü geçişlerine yapılan zammın Ocak 2024'e ertelendiğini duyurdu.

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        Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde 25 Ekim’den itibaren yapılan düzenleme, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Ocak 2024’e ertelenmiştir. 25 Ekim’de (bugün) alınan geçiş ücretlerindeki fark vatandaşlarımıza iade edilecektir" ifadelerini kullandı.

        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) dün, otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldığını duyurmuştu. Ertelenen söz konusu zamla 8.50 TL olan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için yüzde 76.5 zam ile 15 TL olarak değiştirilmişti. Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti yüzde 52.5 zam ile 190 TL'den 290 TL'ye, Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise yüzde 47,5 zam ile 200 TL'den 295 TL'ye yükseltilmişti.

        Bugün yapılan açıklamayla söz konusu zamlı tarifeler Ocak 2024'e ertelenmiş oldu.

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        Bu arada KGM sorumluluğunda olmayan İstanbul Avrasya Tüneli'nde de geçiş ücretlerine bugün yüzde 51 zam geldi. Bu zammın ertelendiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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