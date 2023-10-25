İstanbul'da adliye önünde korkunç cinayet! Damadını öldürdü İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi önünde korkunç bir cinayet işlendi. Olayda bir kişi, kızıyla boşanma davası olan damadına adliye önünde kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan S.E. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adliyede görevli polisler zanlıyı gözaltına aldı

Büyükçekmece'de R.K., kızıyla boşanma davası olan damadını adliye önünde tabanca ile ateş ederek öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi'nde bulunan Büyükçekmece Adliyesi Ek Binası önünde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ 2 çocuk babası S.E (35) boşanma davası için adliyeye geldi. S.E. adliye önünde eşi ve eşinin babası R.K (63) ile karşılaştı. Çıkan tartışmada R.K. damadına 2 el ateş etti. REKLAM

Silahtan çıkan mermilerden biri S.E.'ye isabet etti. Ağır yaralanan S.E. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adliyede görevli polisler R.K.'yi gözaltına aldı,

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