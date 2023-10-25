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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da adliye önünde korkunç cinayet! Damadını öldürdü! - Günün Haberleri

        İstanbul'da adliye önünde korkunç cinayet! Damadını öldürdü

        İstanbul'da Büyükçekmece Adliyesi önünde korkunç bir cinayet işlendi. Olayda bir kişi, kızıyla boşanma davası olan damadına adliye önünde kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan S.E. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adliyede görevli polisler zanlıyı gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 15:13 Güncelleme: 25.10.2023 - 15:13
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        Boşanma davası öncesi damadını öldürdü!
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        Büyükçekmece'de R.K., kızıyla boşanma davası olan damadını adliye önünde tabanca ile ateş ederek öldürdü.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        DHA'nın haberine göre olay, Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi'nde bulunan Büyükçekmece Adliyesi Ek Binası önünde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        2 çocuk babası S.E (35) boşanma davası için adliyeye geldi. S.E. adliye önünde eşi ve eşinin babası R.K (63) ile karşılaştı. Çıkan tartışmada R.K. damadına 2 el ateş etti.

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        Silahtan çıkan mermilerden biri S.E.'ye isabet etti. Ağır yaralanan S.E. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Adliyede görevli polisler R.K.'yi gözaltına aldı,

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        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
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