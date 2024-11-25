Kayıp Hüsamettin 6'ncı günde de aranıyor; 45 kilometrelik alan tarandı

ŞIRNAK’ınSilopi ilçesinde 17 Kasım’dan beri haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin (22) için Dicle Nehri’nde başlatılan arama çalışmaları, 6’ıncı günde de sürüyor. Irak, Suriye ve Türkiye sınırındaki 45 kilometrelik alanda yapılan çalışmalarda, Hüsamettin’e ait bir ize rastlanmadı.

Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin’den evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için 20 Kasım’da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatıldı.