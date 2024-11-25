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        Kayıp Hüsamettin 6'ncı günde de aranıyor; 45 kilometrelik alan tarandı

        ŞIRNAK'ınSilopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin (22) için Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları, 6'ıncı günde de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 12:45 Güncelleme: 25.11.2024 - 12:50
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        Kayıp Hüsamettin 6'ncı günde de aranıyor; 45 kilometrelik alan tarandı
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        ŞIRNAK’ınSilopi ilçesinde 17 Kasım’dan beri haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin (22) için Dicle Nehri’nde başlatılan arama çalışmaları, 6’ıncı günde de sürüyor. Irak, Suriye ve Türkiye sınırındaki 45 kilometrelik alanda yapılan çalışmalarda, Hüsamettin’e ait bir ize rastlanmadı.

        Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin’den evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için 20 Kasım’da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatıldı.

        AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar 6’ıncı günde de devam ediyor.

        Çalışmalar, arama-kurtarma teknisyenleri, dron operatörleri, termal kameralı dronlar, Cizre İtfaiyesinden dalgıçlar, 1 su üstü bot, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğünden gelen kurbağa adam ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’ndan SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) dalgıç ekibi ve Diyarbakır AFAD'dan 1 bot ve 2 su üstü olmak üzere 30 kişilik arama-kurtarma ekibi ile sürüyor. Cizre 3’üncü köprü mevkisinde süren çalışmalarda, Irak, Suriye ve Türkiye sınırında bulunan 45 kilometrelik alanda havadan ve karadan, bazı bölgelerde de su altından arama çalışmaları yapıldı. Çalışmalarda, şu ana kadar kayıp Hüsamettin’e ait herhangi bir ize rastlanmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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