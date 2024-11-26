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        Şırnak'ta kar yağışı

        ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışıyla birlikte çevre beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:00 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:05
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        Şırnak'ta kar yağışı
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        ŞIRNAK’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte çevre beyaza büründü.

        Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün hafif sağanak ve yer yer karla karışık yağmur uyarısında bulunduğu Şırnak’ta, kent merkezi ve kırsal kesimlerde yoğun kar yağışı başladı. Yağışla birlikte çatılar, araçlar ve bazı yollar beyaza büründü. Sürücüler trafikte düşük hızda kontrollü olarak ilerledi. Yetkililer yola çıkacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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